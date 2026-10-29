07:23  29 октября
В Харькове российский дрон попал в учебное заведение
09:49  29 октября
В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию
11:09  29 октября
Задушил и избил сапой: на Киевщине мужчина убил 79-летнюю односельчанку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2026, 18:57

В Кропивницком будут судить руководителя предприятий из-за 3,95 млн грн убытков на энергосервисе

29 октября 2026, 18:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Freepik
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком будут судить руководителя частных предприятий, обвиняемого в завладении почти 4 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге. Он завышал показатели экономии тепловой энергии в учебных заведениях

Об этом сообщила Кропивницкая прокуратура, передает RegioNews .

Предприятия обвиняемого оказывали услуги энергосервиса в учебных заведениях города. По условиям договоров они должны были внедрять меры по энергосбережению, а оплату получали в зависимости от фактически достигнутой экономии на отоплении.

Однако, как установило следствие, руководитель вносил в акты ложные сведения об объемах сэкономленной тепловой энергии. В расчетах он не применял предусмотренные договорами коэффициенты корректировки, что приводило к завышению показателей экономии и суммы оплаты.

На основании этих документов из городского бюджета на счета предприятий безосновательно перечислили около 4 млн грн. По результатам судебно-экономических экспертиз сумма ущерба составляет 3 млн 947 тыс. грн.

В рамках уголовного производства прокурор заявил гражданский иск о возмещении всей суммы причиненного ущерба.

Руководителя обвиняют по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – в завладении имуществом в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины - в служебном подлоге.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд убытки Кропивницкий предприятие
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
На Хортице обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
29 октября 2026, 22:05
В Кривом Роге предстанет перед судом водитель, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП
29 октября 2026, 21:55
Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть погибшие и раненые дети
29 октября 2026, 21:16
В Коломне авто полиции охраны наехало на собаку
29 октября 2026, 20:55
В Днепре из-за атаки БпЛА загорелось общежитие училища
29 октября 2026, 20:04
$140 тысяч за разрешение на застройку: в Луцке будут судить депутата
29 октября 2026, 19:46
В Харькове водитель ездил с поддельным удостоверением: ему сообщили о подозрении
29 октября 2026, 19:20
В Ровенской области обезвредили боевую часть русского дрона
29 октября 2026, 18:36
Собирала данные о военных объектах и перемещениях техники: харьковчанку приговорили к 15 годам
29 октября 2026, 18:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »