В Кропивницком будут судить руководителя предприятий из-за 3,95 млн грн убытков на энергосервисе

Иллюстративное фото: Freepik

В Кропивницком будут судить руководителя частных предприятий, обвиняемого в завладении почти 4 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге. Он завышал показатели экономии тепловой энергии в учебных заведениях

Об этом сообщила Кропивницкая прокуратура, передает RegioNews .

Предприятия обвиняемого оказывали услуги энергосервиса в учебных заведениях города. По условиям договоров они должны были внедрять меры по энергосбережению, а оплату получали в зависимости от фактически достигнутой экономии на отоплении.

Однако, как установило следствие, руководитель вносил в акты ложные сведения об объемах сэкономленной тепловой энергии. В расчетах он не применял предусмотренные договорами коэффициенты корректировки, что приводило к завышению показателей экономии и суммы оплаты.

На основании этих документов из городского бюджета на счета предприятий безосновательно перечислили около 4 млн грн. По результатам судебно-экономических экспертиз сумма ущерба составляет 3 млн 947 тыс. грн.

В рамках уголовного производства прокурор заявил гражданский иск о возмещении всей суммы причиненного ущерба.

Руководителя обвиняют по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – в завладении имуществом в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины - в служебном подлоге.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.