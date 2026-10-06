Спор закончился тяжелой травмой: в Каменском будут судить 26-летнего мужчину

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском Днепропетровской области будут судить 26-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 40-летнему знакомому

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, во время словесного конфликта он ударил мужчину по голове предметом, похожим на металлическую трубу.

Инцидент произошел 6 августа на одной из улиц Каменского. Между двумя мужчинами возник спор, в ходе которого, по данным следствия, 26-летний мужчина нанес знакомому удару по голове металлическим предметом.

Потерпевшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Полицейские провели необходимые следственные действия, установили обстоятельства происшествия и человека, причастного к нападению. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего.

Досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направили в суд.

Мужчине инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый находится под стражей. Его вину должен установить суд.

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