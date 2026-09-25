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25 сентября 2026, 17:58

На Закарпатье будут судить пятерых киевлян, которые пытались завладеть имуществом иностранки более чем на 21 млн грн

25 сентября 2026, 17:58
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В суд направили обвинительный акт в отношении пяти жителей Киева, обвиняемых в попытке завладеть недвижимым имуществом гражданки Азербайджана стоимостью более 21,3 млн гривен

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о двух квартирах - в Ужгороде и Киеве, а также паркоместо в Ужгороде.

По версии следствия, схему организовали руководитель столичного коммунального предприятия и его сожительница. В противоправную деятельность они привлекли еще трех знакомых, среди которых был их сын — работник правоохранительного органа. Всем пяти в мае 2026 года сообщили о подозрении.

Для завладения недвижимостью участники схемы изготовили две поддельные доверенности, якобы удостоверенные нотариусом в Монако. По задумке фигурантов, имущество должно было войти в уставный капитал предприятия, после чего его планировали перепродать.

В марте 2026 года по поддельным документам квартиру и паркоместо в Ужгороде перерегистрировали на предприятие. Завершить переоформление столичной квартиры и реализовать имущество, по данным прокуратуры, не успели из-за ареста недвижимости, наложенного в рамках уголовного производства.

Во время обысков в Киеве, Киевской области и Чернигове стражи порядка изъяли поддельные документы, печати и клише к ним, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Обвиняемым инкриминируют законченное покушение на мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере, а также подделка и использование заведомо подложного официального документа.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 15, частью 5 статьи 190, частями 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайствам прокуроров задержанным избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 11 млн гривен. Соответствующее решение подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

В настоящее время все пятеро обвиняемых находятся под стражей, а принадлежащее им имущество арестовано.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.

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