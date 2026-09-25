5,5 тысячи долларов за инвалидность: в Кировоградской области пяти медикам изменили подозрения

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области пяти медикам сообщили об изменении ранее объявленного подозрения по делу о получении неправомерной выгоды за помощь в оформлении инвалидности

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, участники организованной группы получили 5,5 тысяч долларов за установление групп инвалидности.

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры пяти участникам организованной группы сообщили об изменении ранее уведомленного подозрения в получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале декабря 2025 года группа была организована 54-летним медиком. Он привлек к схеме 52-летнюю коллегу, работавшую в медицинском учреждении, а также трех врачей в возрасте 28, 65 и 65 лет.

Сообщники, по данным правоохранителей, подыскивали потенциальных клиентов среди знакомых и коллег и предлагали им помощь с оформлением инвалидности. Каждый участник группы играл отдельную роль в подготовке необходимых медицинских документов.

Фиксированной стоимости таких услуг не было. Сумма, по данным следствия, зависела от состояния здоровья и количества документов, которые нужно было оформить. Следователи также проверяют информацию о возможном внесении в медицинские документы сведений о заболеваниях, которых человек действительно не имел.

Первые заявления о возможных преступлениях начали поступать стражам порядка еще в октябре 2025 года. В мае организатора и его сообщницу задержали.

В рамках уголовного производства стражи порядка задокументировали два случая получения денег за установление группы инвалидности. Общая сумма неправомерной выгоды составила 5,5 тысяч долларов США.

Организатору изменили подозрение по части 3 статьи 27, части 3 статьи 28 и части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Другим четырем участникам - по части 2 статьи 27, части 3 статьи 28 и части 3 статьи 368 УК Украины.

Часть 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации .