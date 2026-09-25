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25 сентября 2026, 16:58

5,5 тысячи долларов за инвалидность: в Кировоградской области пяти медикам изменили подозрения

25 сентября 2026, 16:58
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области пяти медикам сообщили об изменении ранее объявленного подозрения по делу о получении неправомерной выгоды за помощь в оформлении инвалидности

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

По данным следствия, участники организованной группы получили 5,5 тысяч долларов за установление групп инвалидности.

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры пяти участникам организованной группы сообщили об изменении ранее уведомленного подозрения в получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале декабря 2025 года группа была организована 54-летним медиком. Он привлек к схеме 52-летнюю коллегу, работавшую в медицинском учреждении, а также трех врачей в возрасте 28, 65 и 65 лет.

Сообщники, по данным правоохранителей, подыскивали потенциальных клиентов среди знакомых и коллег и предлагали им помощь с оформлением инвалидности. Каждый участник группы играл отдельную роль в подготовке необходимых медицинских документов.

Фиксированной стоимости таких услуг не было. Сумма, по данным следствия, зависела от состояния здоровья и количества документов, которые нужно было оформить. Следователи также проверяют информацию о возможном внесении в медицинские документы сведений о заболеваниях, которых человек действительно не имел.

Первые заявления о возможных преступлениях начали поступать стражам порядка еще в октябре 2025 года. В мае организатора и его сообщницу задержали.

В рамках уголовного производства стражи порядка задокументировали два случая получения денег за установление группы инвалидности. Общая сумма неправомерной выгоды составила 5,5 тысяч долларов США.

Организатору изменили подозрение по части 3 статьи 27, части 3 статьи 28 и части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Другим четырем участникам - по части 2 статьи 27, части 3 статьи 28 и части 3 статьи 368 УК Украины.

Часть 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации .

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