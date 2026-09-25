В Харькове 31-летний мужчина погиб после падения из окна: полиция расследует обстоятельства

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В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Основянском районе. Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

24 сентября в полицию обратилась жительница Харькова, которая сообщила о смерти своего соседа. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, мужчина погиб по месту жительства после падения из окна кухонной комнаты.

Правоохранители установили, что накануне мужчина сообщил матери о нежелании жить. Свое состояние он связывал с потерей зрения. После этого, по данным полиции, мужчина совершил суицидальные действия и выпрыгнул из окна. Ранее он уже предпринимал попытки самоубийства.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины смерти. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что утром 22 сентября на территории одной из городских больниц Николаева было обнаружено тело женщины.