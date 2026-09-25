В Чугуеве после ракетного удара загорелось админздание: обошлось без пострадавших

Фото: ГСЧС

Российские войска 25 сентября нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате обстрела возник пожар на крыше административного здания авторемонтного предприятия

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате удара люди не пострадали.

На месте происшествия, несмотря на угрозу повторных обстрелов, работали оперативные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Напомним, что в Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок.