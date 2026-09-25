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25 сентября 2026, 16:48

Сменил маршрут и завладел грузом: жителя Измаила подозревают в мошенничестве

25 сентября 2026, 16:48
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Фото: Одесская областная прокуратура
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Прокуратура сообщила о подозрении 35-летнему жителю Измаила, подозреваемому в мошенничестве во время организации перевозок

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина использовал поддельные документы, выдавал себя представителем транспортной компании и завладел грузами общей стоимостью почти 7 млн грн.

Первый эпизод произошел весной 2025 года. Два предприятия заключили договор на поставку почти 63 тонн подсолнечного масла стоимостью более 2,2 млн. грн.

Для поиска перевозчика предприятия разместили объявления на электронной платформе. На него откликнулся подозреваемый, который, по данным следствия, представился работником транспортной компании и предоставил поддельные документы.

После загрузки подсолнечного масла мужчина сменил маршрут движения. Он направил водителей в безлюдные места, где, по версии следствия, принял груз и завладел им.

Второй эпизод стражи порядка связывают с сентябрем 2025 года. Мужчина, по данным следствия, действовал по аналогичной схеме и обнаружил заказчика для перевозки солнечных панелей.

В результате он получил около 700 солнечных панелей общей стоимостью более 4,6 млн грн. Груз перевозили из Турции в Украину.

Таким образом, общая стоимость грузов в двух эпизодах составляет около 7 млн грн.

Прокуратура сообщила 35-летнему жителю Измаила о подозрении в мошенничестве.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн. По состоянию на данный момент залог не внесен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Ровенской области 49-летней представительнице общественной организации сообщили о подозрении в завладении 200 тысячами гривен страховых выплат.

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