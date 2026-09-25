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25 сентября 2026, 17:33

В Херсонской области "пресс-секретарю" незаконной администрации Голой Пристани было предъявлено подозрение

25 сентября 2026, 17:33
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области жители региона заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, во время оккупации Голой Пристани она заняла должность так называемой "пресс-секретари" незаконной администрации

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в октябре 2022 года, находясь в оккупированной Голой Пристани, подозреваемая согласилась работать на незаконную администрацию и вступила в должность так называемого "пресс-секретаря ВГА Голопристанского района".

В этой должности, как отмечают правоохранители, она способствовала освещению деятельности незаконного органа власти в пророссийских медиа региона.

В частности, подозреваемая готовила и распространяла пресрелизы о деятельности председателей поселковых советов, работе коммунальных предприятий, а также структурных подразделений так называемого "общественного совета" при "администрации" Голой Пристани.

Досудебное расследование в форме дознания проводит сектор дознания Бериславского районного отдела полиции ГУНП в Херсонской области.

Женщине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей может угрожать уголовная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 111-1 УК Украина-Херсонская область, оккупанты, пресс-секретарь, подозрения.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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