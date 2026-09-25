На Буковине отчим насиловал 11-летнюю девочку

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В Черновицкой области задержан мужчина, который насиловал 11-летнюю девочку. Жертвой была его падчерица

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В 2024 году мужчина воспользовался тем, что его сожительницы не было дома. Тогда он изнасиловал ее 11-летнюю дочь. Также мужчина показывал ребенку порнографические материалы с детьми. Таким образом, он пытался сформировать у нее искаженное представление о допустимости такого поведения.

Когда мать девочки узнала об этом, она сразу обратилась в полицию. Теперь мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы.