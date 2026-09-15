В Ивано-Франковской области мошенники выманили у жителей почти 300 тысяч гривен

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полицейские расследуют четыре случая мошенничества, в результате которых жители области в общей сложности потеряли почти 300 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Потерпевшие стали жертвами псевдоработников банков и фиктивных продавцов в Интернете.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины и устанавливают причастных к преступлениям.

В частности, 40-летний житель Долинского общества нашел в интернете объявления о продаже оборудования. Он договорился с продавцом о покупке товара и перечислил на указанный счет более 130 тысяч гривен. После получения денег продавец товар не послал и средства не вернул.

Еще два случая связаны с мошенничеством под видом работников банка.

42-летнему жителю Калуша позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банковского учреждения. Во время разговора мужчина получил доступ к банковской карте потерпевшего, после чего с его счета списали 80 тысяч гривен.

По аналогичной схеме обманули 34-летнего жителя Ивано-Франковска. Он поверил псевдоработнику банка и предоставил доступ к своей банковской карточке. Впоследствии мужчина обнаружил, что со счета исчезли более 60 тысяч гривен.

Еще одной жертвой стал 24-летний житель Ивано-Франковска. В социальной сети он обнаружил объявление о продаже зарядной станции и договорился о покупке. После этого мужчина перечислил продавцу около 22 тысяч гривен. Получив деньги продавец перестал выходить на связь, а товар пострадавший так и не получил.

Полицейские проводят необходимые следственные и розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к мошенничествам.

Напомним, что в Ровно полицейские разоблачили 17-летнего жителя Ровенского района, подозреваемого в мошенничестве.