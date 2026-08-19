Розбив пляшку об бруківку та напав на підлітка: на Прикарпатті затримали 44-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який під час конфлікту розбив скляну пляшку та уламком поранив 15-річного підлітка. Хлопця з різаними ранами госпіталізували до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 серпня близько 22:45 на території ресторану в селі Гаврилівка Надвірнянського району. Між двома компаніями молодих людей виникла словесна суперечка.

За даними поліції, чоловік, який перебував у закладі та вживав алкоголь, вирішив втрутитися в конфлікт. Він узяв скляну пляшку з-під вина, вийшов на вулицю та розбив її об бруківку.

Після цього чоловік підійшов до 15-річного хлопця, який перебував неподалік із друзями та не брав участі у конфлікті. Спочатку він ударив підлітка долонею по обличчю, а потім уламком пляшки – у ділянку потилиці.

Унаслідок нападу хлопець отримав різані рани потилиці. Його госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

Поліцейські затримали чоловіка на місці події. За даними правоохоронців, він ніде не працює та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 230 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік напав на коханця сестри. У чоловіка стався конфлікт з співмешканцем його сестри. В результаті 43-річний чоловік вдарив ножем 38-річного "опонента". Потерпілого госпіталізували.