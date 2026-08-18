На Днепропетровщине мужчина напал на любовника сестры

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Никопольщине. Ссора двух мужчин привела к нападению и крови

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июня около 3 часов ночи в одном из сел Мировской общины. У мужчины произошел конфликт с сожителем его сестры. В результате 43-летний мужчина ударил ножом 38-летнего "оппонента". Потерпевшего госпитализировали.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области судили мужчину за убийство. Оказалось, что он систематически избивал сожительницу, а последнего избиения она уже не пережила.