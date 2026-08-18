Ночной пожар на Прикарпатье: в доме погиб мужчина

Фото: ГСЧС Франковщины

В ночь на 18 августа в селе Старые Куты Кутской территориальной общины Косовского района произошел пожар жилого дома

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 17 августа в 23:04.

На место происшествия прибыли спасатели. В 23:43 им удалось локализовать пожар, а в 00:13 полностью его ликвидировать. Площадь возгорания составляла 120 квадратных метров.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины 1961 года рождения.

Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.