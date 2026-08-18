Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил 20-летнего юношу
ДТП произошло 16 августа около 23:30 вблизи села Струтин Золочевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 33-летний житель Ровно, сбил 20-летнего жителя района.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, несмотря на усилия медиков, парень скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 16 августа около 23:40 в городе Хырев во Львовской области двое подростков на мотоцикле влетели в бордюр и оказались в больнице.
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