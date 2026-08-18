Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 33-летний житель Ровно, сбил 20-летнего жителя района.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, несмотря на усилия медиков, парень скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 августа около 23:40 в городе Хырев во Львовской области двое подростков на мотоцикле влетели в бордюр и оказались в больнице.