На Прикарпатье произошло три ДТП за выходные: есть погибшие и пострадавшие
За выходные в Ивано-Франковской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, два из которых имели смертельные последствия
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
В результате аварий погибли 40-летний мотоциклист и 54-летняя пассажирка автомобиля.
Еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована.
По всем фактам следователи полиции начали уголовные производства.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины аварий.
Напомним, что в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей BMW.
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