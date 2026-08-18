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18 августа 2026, 11:48

В Ровенской области взяли под стражу 17-летнего юношу, который сбил насмерть беременную женщину

18 августа 2026, 11:48
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Фото: полиция
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Следователи объявили подозрение 17-летнему жителю села Локница, совершившему смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас юноша находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, трагедия произошла 14 августа около 23:00 в селе Морочное. На улице Центральная подросток за рулем авто "ВАЗ" сбил 26-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине в попутном направлении. Прибор Drager зафиксировал у водителя 1,9 промилле алкоголя. Как выяснила полиция, права юноша никогда не получал, а легковушку купил двумя неделями ранее за свои деньги.

Находившуюся на 37-й неделе беременности женщину госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ни ее, ни нерожденного ребенка. У погибшей остались трое малолетних детей.

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