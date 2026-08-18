$10 тысяч и 300 тысяч гривен: в Киеве трое мужчин обокрали пенсионерку

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в квартирной краже на сумму более 750 тысяч гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники долго следили за 61-летней женщиной и знали, что она хранит дома значительную сумму денег.

К воровству причастны 31-летний и 57-летний иностранцы, а также 55-летний киевлянин. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в отношении третьего расследуют уголовное производство за аналогичное преступление.

Следствие установило, что мужчины заранее спланировали кражу и дождались, когда потерпевшей не будет дома. Они пришли в ее квартиру в Оболонском районе Киева, отмычкой открыли входную дверь и проникли внутрь.

Из дома злоумышленники похитили 300 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и документы. После этого они нашли дубликат ключей, заперли квартиру и скрылись.

Правоохранители задержали всех троих фигурантов сразу после совершения преступления. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье, в больших размерах и в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы стать "незаметным" в темноте и ограбить магазин. Правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства, чтобы отмыть нарушителя.