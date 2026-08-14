На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій не вижив
Аварія сталась на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, на дорозі зіткнулись Mercedes-Benz Sprinter та мотоцикл. Внаслідок ДТП 40-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув.
"Наразі на місці ДТП працюють поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина.
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