На Запорожье россияне дроном убили человека

Фото: Национальная полиция

За последние сутки русских оккупанты неоднократно обстреливали Запорожскую область. К сожалению, есть погибший

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Россияне атаковали дроном Новопавловка. К сожалению, в результате удара погиб 54-летний местный житель. В Запорожье 58-летний мужчина получил ранения в результате удара дроном.

"Полиция зафиксировала 30 обращений от граждан о фактах повреждения и разрушения в результате российских атак", - говорят в полиции.

Напомним, 31 июля российские войска сбросили четыре управляемых авиабомба на центр Херсона. Значительные разрушения получили учебное заведение и частные дома.