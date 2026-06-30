17:40  30 июня
Украинские военные накрыли огнем колонну россиян на Юге
21:15  30 июня
В Херсоне оккупанты атаковали гражданское авто дроном, есть погибший
19:55  30 июня
Россияне сбросили семь авиабомб на Запорожье: разбит детский сад
UA | RU
UA | RU
30 июня 2026, 23:30

В Киеве "нагрели" 1,2 миллиона на реконструкции сквера

30 июня 2026, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В столице сообщили о подозрении бывшему чиновнику "Киевзеленстроя". Речь идет о растрате средств на реконструкцию сквера.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" объявил тендер на проведение ремонтных работ в сквере по улице Митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе столицы. По результатам заключили договор с частным предприятием на выполнение работ, общая стоимость которых составила более 18 миллионов гривен.

Однако, как выяснили стражи порядка, заместитель начальника одного из управлений "Киевзеленстрой" искусственно завысил стоимость строительных материалов в сметной документации и подписал соответствующие документы. Таким образом, был нанесен ущерб на 1,2 миллиона гривен.

Напомним, что ранее прокуроры Херсонской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции разоблачили схему, по которой из бюджета исчезло более 3,1 млн грн, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для местного учебного заведения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение средств полиция Киев
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Бензин снова дорожает: какие ценники на украинских АЗС
30 июня 2026, 23:55
В Киеве псевдо-правоохранитель выманил у мужчины миллион
30 июня 2026, 23:15
Квартира пропагандиста Лебедева в центре Киева ушла с молотка
30 июня 2026, 22:54
Россияне ударили дронами по Харьковщине: есть раненые
30 июня 2026, 22:50
Кадровые выводы за неготовность к зиме: правительство проверяет планы устойчивости общин
30 июня 2026, 22:15
Удар КАБами по Сумам: количество пострадавших выросло до 21 человека
30 июня 2026, 21:50
"Мы к этому готовимся": РФ может наступать на Черниговщину - Сырский
30 июня 2026, 21:20
В Херсоне оккупанты атаковали гражданское авто дроном, есть погибший
30 июня 2026, 21:15
Полсотни ударов в день: враг терроризирует Днепропетровщину, есть раненые
30 июня 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »