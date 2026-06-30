Фото: Национальная полиция

В столице сообщили о подозрении бывшему чиновнику "Киевзеленстроя". Речь идет о растрате средств на реконструкцию сквера.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" объявил тендер на проведение ремонтных работ в сквере по улице Митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе столицы. По результатам заключили договор с частным предприятием на выполнение работ, общая стоимость которых составила более 18 миллионов гривен.

Однако, как выяснили стражи порядка, заместитель начальника одного из управлений "Киевзеленстрой" искусственно завысил стоимость строительных материалов в сметной документации и подписал соответствующие документы. Таким образом, был нанесен ущерб на 1,2 миллиона гривен.

Напомним, что ранее прокуроры Херсонской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции разоблачили схему, по которой из бюджета исчезло более 3,1 млн грн, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для местного учебного заведения.