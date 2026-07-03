В Киеве собака умерла от жары: ее закрыли на балконе
В столице расследуют обстоятельства смерти собаки. Оказалось, что животное погибло от сильной жары
Об этом сообщили в организации "UAnimals", передает RegioNews.
Как выяснили волонтеры, киевлянин закрыл собаку на балконе и ушел из дома. Животное погибло, вероятно, от сильной жары. Соседи пытались спасти четверолапого, но уже не успели.
"В соцсетях люди пишут, что владелец собаки и раньше обращался с ней жестоко, и полицию вызывали неоднократно, однако это ничего не изменило. Надеемся на справедливое наказание для убийцы", - говорят волонтеры.
При этом в полиции Киева сообщили, что приступили к уголовному возбуждению.
Напомним, в Киеве полицейские обнаружили мужчину, который убил собаку - он выбросил животное с шестого этажа дома.
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