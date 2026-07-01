В Харьковской области полиция разоблачила три схемы сбыта контрафактного табака и алкоголя

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители задокументировали деятельность лиц, которые незаконно хранили, транспортировали и сбывали табачные изделия

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители провели санкционированные обыски в квартире, гаражных боксах и автомобили, в ходе которых изъято 10 150 блоков нелегальных сигарет, 4 500 долларов, 188 700 гривен, 2 000 евро, банковские карты, мобильные телефоны и черновую документацию.

Еще одну схему незаконного изготовления и сбыта табачных изделий разоблачили следователи СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) ДСР НПУ. Проведены восемь санкционированных обысков в жилых, хозяйственных помещениях и транспортных средствах.

По данным следствия, нелегальное производство табачных изделий и складские помещения функционировали в частных домовладениях Чугуева.

Готовую продукцию фигуранты реализовывали через почтовые сервисы в разные регионы Украины.

Во время обысков изъято более 5 000 пачек сигарет, оборудование для изготовления табачных изделий, коробки для упаковки сигарет, табачные гильзы, более 20 килограммов табака, полиграфическая продукция, мобильные телефоны, 7 900 долларов США, банковские карты, три автомобиля и другие вещи.

Примерная стоимость изъятого оборудования и незаконно изготовленной продукции составляет около 5 миллионов гривен.

Также следователи разоблачили 40-летнюю женщину, которая на протяжении 2024-2025 годов без государственной регистрации и необходимых лицензий организовала незаконное приобретение, хранение и реализацию подакцизной продукции.

По данным следствия, табачные изделия, алкогольные напитки и электронные сигареты она заказывала через Интернет у неустановленных лиц.

Продукция без документов о происхождении и без марок акцизного налога хранилась в специально обустроенных нежилых помещениях Харькова для дальнейшей продажи.

Во время обысков изъято более 23 тысяч литров алкогольных напитков, более 131 тысяч пачек табачных изделий и более 3 300 электронных устройств для курения.

Напомним, в Полтаве приостановлена деятельность 14 торговых павильонов, где продавали электронные сигареты и жидкости в их сомнительное происхождение без разрешительных документов. Правоохранители изъяли товар на 5 млн грн.