12:49  03 июля
В Киевской области ликвидировали пожар на стихийной свалке
10:36  03 июля
Пытались "отмазать" сына экс-руководителя: в Хмельницкой области будут судить правохранителей за сокрытие ДТП
08:56  03 июля
Прыгнул в воду и ударился о пирс: в Ровенской области погиб 18-летний юноша
UA | RU
UA | RU
03 июля 2026, 18:59

Враг охотится на коммунальщиков: в Краматорске россияне атаковали дроном аварийную бригаду

03 июля 2026, 18:59
Читайте також українською мовою
Фото: Александр Гончаренко
Читайте також
українською мовою

В Краматорске Донецкой области 3 июля российский дрон атаковал автомобиль аварийной бригады

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews .

Он отметил, что российские войска не прекращают целенаправленный террор мирного населения Краматорска.

Очередной мишенью окупантов стал автомобиль аварийной бригады ООО "Управляющая компания "ЛАДИС".

Гончаренко добавил, что вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль коммунальщиков и, к счастью, работники аварийной бригады успели покинуть транспортное средство, благодаря чему удалось избежать жертв.

Глава города подчеркнул, что работники аварийных коммунальных и частных предприятий Краматорска ежедневно выполняют чрезвычайно важную работу: оперативно ликвидируют аварийные ситуации, устраняют последствия российских обстрелов и обеспечивают надлежащее функционирование жилищного фонда города.

Он отметил, что россияне еще раз демонстрируют, что их целями становятся не военные объекты, а люди, которые работают ради своих общин и помогают городу жить даже в условиях постоянной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской общине из-за атаки российского БПЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.

Как известно, утром 3 июля российские войска атаковали АЗС в Криворожском районе Днепропетровской области. Погиб один человек , еще трое получили ранения. На месте возник пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Краматорск Донецкая область коммунальное имущество атака
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Ужасные преступления против детей: Нацполиция разоблачила матерей-палачей и торговку собственными детьми
03 июля 2026, 19:57
В Полтавской области фотограф под видом фотосессий заманивал детей на съемки порно
03 июля 2026, 19:55
Вспышка гепатита А в Закарпатье: в селе Заречево зафиксировано более десятка больных
03 июля 2026, 19:40
Масштабная эвакуация в Харьковской области: расширен перечень общин для вывоза населения
03 июля 2026, 19:16
В Украине разоблачили мошеннические критообменники, которые обворовывали людей по всей стране
03 июля 2026, 19:15
В Киеве собака умерла от жары: ее закрыли на балконе
03 июля 2026, 18:50
Предали присяге: в Херсонской области будут судить шестерых бывших работников пенитенциарной службы
03 июля 2026, 18:45
Более 90 тысяч кубов нечистот: в Харьковской области коммунальщики отравили почву и реку
03 июля 2026, 18:30
В Одессе женщина работала на россиян, чтобы "вместе с государством исчезли ее долги по ЖКХ"
03 июля 2026, 18:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »