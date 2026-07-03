Враг охотится на коммунальщиков: в Краматорске россияне атаковали дроном аварийную бригаду

Фото: Александр Гончаренко

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews .

Он отметил, что российские войска не прекращают целенаправленный террор мирного населения Краматорска.

Очередной мишенью окупантов стал автомобиль аварийной бригады ООО "Управляющая компания "ЛАДИС".

Гончаренко добавил, что вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль коммунальщиков и, к счастью, работники аварийной бригады успели покинуть транспортное средство, благодаря чему удалось избежать жертв.

Глава города подчеркнул, что работники аварийных коммунальных и частных предприятий Краматорска ежедневно выполняют чрезвычайно важную работу: оперативно ликвидируют аварийные ситуации, устраняют последствия российских обстрелов и обеспечивают надлежащее функционирование жилищного фонда города.

Он отметил, что россияне еще раз демонстрируют, что их целями становятся не военные объекты, а люди, которые работают ради своих общин и помогают городу жить даже в условиях постоянной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской общине из-за атаки российского БПЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.

Как известно, утром 3 июля российские войска атаковали АЗС в Криворожском районе Днепропетровской области. Погиб один человек , еще трое получили ранения. На месте возник пожар.