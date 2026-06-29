В Прикарпатье мотоцикл влетел в иномарку: водитель погиб на месте

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 28 июня около 23:05 в селе Чукаловка Ивано-Франковского района на автодороге государственного значения Н-10 «Стрый – Черновцы – Мамалыга». К сожалению, погиб человек

Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Водитель мотоцикла Honda уезжал с территории автозаправочной станции, но не убедился в безопасности дорожного движения. Когда он возвращал на главную дорогу, он выехал на полосу встречного движения. Там мотоцикл столкнулся с Toyota Corolla.

В результате столкновения водителя мотоцикла отбросило на другую полосу движения, где на него сразу совершил наезд автомобиль Audi. Известно, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения. При этом водители иномарок были трезвыми.

От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Пассажирку мотоцикла госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, ранее в Киеве 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.