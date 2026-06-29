На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій загинув на місці

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 28 червня близько 23:05 у селі Чукалівка Івано-Франківського району на автодорозі державного значення Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига». На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Водій мотоцикла Honda виїжджав з території автозаправної станції, але не переконався в безпеці дорожнього руху. Коли він повертав на головну дорогу, то виїхав на смугу зустрічного руху. Там мотоцикл зіткнувся з Toyota Corolla.

Внаслідок зіткнення водія мотоцикла відкинуло на іншу смугу руху, де на нього одразу вчинив наїзд автомобіль Audi. Відомо, що у мотоцикліста не було посвідчення водія. При цьому водії іномарок були тверезі.

Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події. Пасажирку мотоцикла госпіталізували до медичного закладу. Поліцейські встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, раніше в Києві 18-річний водій мотоцикла Benelli наїхав на чоловіка. Відомо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. 18-річний водій отримав легкі тілесні ушкодження.