Масштабная авария в Черкассах: из-за столкновения легковушек пострадали двое детей

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах полиция расследует дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали две 10-летние девочки

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNew.

Авария произошла около 17:30 на регулируемом перекрестке бульвара Шевченко и улицы Байды Вишневецкого.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E350, выполняя поворот налево на разрешенный сигнал светофора, не предпочел в движении автомобиль Cadillac Escalade под управлением 45-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

От удара внедорожник выехал за пределы проезжей части и сбил двух 10-летних девочек. В то же время Mercedes-Benz сменил траекторию движения и столкнулся с маршрутным автобусом, за рулем которого находился 53-летний водитель.

Обоих детей с травмами доставили в больницу. Одну девочку госпитализировали, другую после осмотра медиков родители забрали домой. Водители всех трех транспортных средств не пострадали.

По факту аварии следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Черкассах на улице Байды Вишневецкого 26 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутного автобуса.