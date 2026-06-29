7,5 млн грн ежемесячно: в Днепропетровской области полиция "накрыла" мощную нарколабораторию

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали нарколабораторию и разоблачили преступную группу, которая производила метамфетамин

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По предварительным оценкам, ежемесячный доход злоумышленников от незаконной деятельности достигал около 7,5 млн. гривен.

По данным следствия, 43-летний житель Днепра организовал схему незаконного изготовления и сбыта психотропного вещества "метамфетамин". К противоправной деятельности он привлек еще трех подельников, которые отвечали за изготовление и сбыт психотропов.

Полицейские установили, что реализация проходила оптовыми партиями через так называемые "мастер-клады", непосредственно из рук в руки, а также через почтовые отправления в разные регионы Украины. Среди клиентов были и военнослужащие.

24 июня правоохранители провели 24 санкционированных обыска и прекратили деятельность нарколаборатории.

Четверо участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию.