Во Львовской области сторож детского сада изнасиловал ребенка

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Инцидент произошел в одном из селений Стрыйского района. Мужчина изнасиловал ребенка и угрожал ему

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

45-летний сторож детского сада знаком с семьей девочки и время от времени помогал ее матери по хозяйству. В день, когда 13-летний ребенок был один во дворе. Мужчина в пьяном виде изнасиловал девочку. Чтобы она не звала на помощь, он угрожал ей все рассказать одноклассникам.

Мать девочки стала свидетелем. Она сразу коснулась правоохранителей и мужчину задержали.

"При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение двум ребятам, которые изнасиловали спящую 24-летнюю знакомую. Фигуранты – 21-летний молодой человек и 16-летний подросток.