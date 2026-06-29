Экс-чиновника оккупационного министерства в Херсонской области отдадут под суд

Фото: Херсонская областная прокуратура

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что 53-летний обвиняемый в августе 2022 года занял руководящий пост в незаконно созданном министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области. Мужчина стал так называемым "начальником административно-хозяйственного отдела департамента административных работ".

В этой должности мужчина налаживал работу своего отдела, руководил подчиненными. Обеспечивал хозяйственную часть работы "министерства": от закупки канцелярии - до охраны и транспортной логистики.

Напомним, что за поддержание публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница Херсонщины признана виновной в ведении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.