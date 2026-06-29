Смертельная ревность в Днепре: убийцу гражданской жены приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Фото: полиция Днепропетровской области

Суд признал виновным 43-летнего мужчину в совершении тяжкого преступления. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 12 октября 2025 года в Новокодакском районе. Во время конфликта, возникшего на почве ревности, нападающий жестоко избил свою 36-летнюю гражданскую жену, нанеся ей многочисленные удары по телу. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью женщина умерла.

Правоохранители задержали фигуранта и провели первоочередные следственные действия по документированию обстоятельств происшествия.

По результатам досудебного расследования следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.