11:18  29 июня
Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
09:42  29 июня
В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто
09:14  29 июня
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 19:56

Смертельная ревность в Днепре: убийцу гражданской жены приговорили к 8,5 годам тюрьмы

29 июня 2026, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

Суд признал виновным 43-летнего мужчину в совершении тяжкого преступления. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 12 октября 2025 года в Новокодакском районе. Во время конфликта, возникшего на почве ревности, нападающий жестоко избил свою 36-летнюю гражданскую жену, нанеся ей многочисленные удары по телу. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью женщина умерла.

Правоохранители задержали фигуранта и провели первоочередные следственные действия по документированию обстоятельств происшествия.

По результатам досудебного расследования следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр убийство Жена суд
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Атака на Харьков: вражеский беспилотник убил одного человека, ещё 12 человек получили ранения
29 июня 2026, 19:33
В Прикарпатье мотоцикл влетел в иномарку: водитель погиб на месте
29 июня 2026, 19:30
Депутат и директор больницы в Александрии "нагрел" бюджет почти на миллион на медицинских газах
29 июня 2026, 19:20
Экс-чиновника оккупационного министерства в Херсонской области отдадут под суд
29 июня 2026, 18:58
Во Львове молния попала в ребенка
29 июня 2026, 18:55
Обворовывал знакомых: на Днепропетровщине задержали серийного вора
29 июня 2026, 18:45
Во Львовской области сторож детского сада изнасиловал ребенка
29 июня 2026, 18:40
Террор в Запорожье: оккупанты второй раз за день ударили дроном по общественному транспорту
29 июня 2026, 18:23
В Полтавской области аферистка "сняла порчу" с пенсионерки за 40 тысяч
29 июня 2026, 18:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »