Обворовывал знакомых: на Днепропетровщине задержали серийного вора

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области следователи сообщили о подозрении мужчине в краже из дома. Подозреваемый пришел в гости к знакомому и, пока владелец дома отвлекся, похитил два мобильных телефона, после чего с места преступления скрылся

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в начале мая в одном из домов в поселке Куриловка Днепровского района.





Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний житель города Каменское, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.





Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, что в Днепре будут судить 34-летнего мужчину за ряд имущественных преступлений в городе. Обвиняемому инкриминируют мошенничество и воровство, совершенные на территории Новокодацкого района.