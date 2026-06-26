Опасное развлечение в Яремче: подростки прыгают с 20-метрового моста в реку Прут
В городе Яремче Ивано-Франковской области подростки практикуют опасные прыжки с моста высотой около 20 метров в реку Прут
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Такие экстремальные развлечения вызывают беспокойство у местных жителей и правоохранителей из-за высокого риска для жизни и здоровья.
Прыжки проходят в бурной горной реке, что дополнительно усложняет условия и повышает вероятность травмирования.
Местные власти призывают молодежь воздержаться от опасных развлечений и не подвергать себя риску, а родителей – обратить внимание на поведение детей.
Напомним, на Прикарпатье в реке Днестр нашли тело 17-летней девушки . Она 23 июня в 19:00 ушла с друзьями на реку и не вернулась домой. В последний раз она выходила на связь 24 июня ориентировочно в 2:00.