Обмен военнопленными 5 июня 2026 года. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может произойти новый обмен военнопленными между Украиной и Россией

Об этом он сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Буданов коротко анонсировал новый обмен пленными.

"Даст Бог, увидите на днях обмен", – сказал он.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 5 июня. Домой вернулись 185 украинских защитников.