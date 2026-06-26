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26 июня 2026, 11:46

"На днях": Буданов анонсировал новый обмен пленными

26 июня 2026, 11:46
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Обмен военнопленными 5 июня 2026 года. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может произойти новый обмен военнопленными между Украиной и Россией

Об этом он сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Буданов коротко анонсировал новый обмен пленными.

"Даст Бог, увидите на днях обмен", – сказал он.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 5 июня. Домой вернулись 185 украинских защитников.

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