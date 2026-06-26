Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Саперы обезвредили взрывоопасный элемент.

Спасатели напоминают: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не следует приближаться к ним или прикасаться. О находке необходимо сразу сообщить по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101. Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.