Лукашенко и Зеленский: иллюзия "братских народов" и реальность войны

Нынешняя Беларусь стала плацдармом российских пугалок

Нынешняя Беларусь стала плацдармом российских пугалок

Фото: ТАСС

Лукашенко и Зеленский. Здесь интересна история отношений между ними, которая вылилась в жесткий ультиматум со стороны украинского президента – либо выключаете ретрансляторы, либо будет им мощный бабах.

Не секрет, что долгое время Александр Григорьевич был кумиром нашего гаранта. Всю парламентскую кампанию Зеленский копировал поведение соседнего авторитарного лидера с усами. Кричал на подчиненных, устраивал публичные порки. "Выйди отсюда, разбойник" – это легендарный мем как раз из того периода.

В октябре 2019 года Лукашенко и Зеленский тепло обнимались в Житомире, где заявляли друг другу, что мы такие братские народы, зачем эти границы.

Тогда Лукашенко рассказал:

"Хочу вас заверить: у вас никогда не было проблем с территории Беларуси и с Беларусью, и у вас их никогда не будет. Мы всегда будем самыми добрыми и надёжными вашими сторонниками и партнёрами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские, тесные отношения, за нами дело не станет".

Вера в то, что из Беларуси на Киев точно никто не нападет, что в феврале 2022 года наши власти слепо игнорировали данные ЦРУ и тогдашний министр обороны Резников публично заявлял, что Хренин ему пообещал, что Лукашенко точно не нападет.

Впрочем, это не помешало Усатому уже в марте оправдываться за транзит российских оккупантов своей территорией на Киев и разродиться объяснением о превентивном нападении. "Откуда готовилось нападение"?

Если бы у россиян все получилось – Лукашенко по-любому бы подпитался нашей земелькой. Не зря наш локальный гауляйтер-изменник Сальдо заманивал бульбофюрера кусками оккупированного побережья Черного моря.

Нынешняя Белоруссия стала плацдармом российских пугалок. То ядеркой обещают пугать Киев, то эта реальная угроза с ретрансляторами, которые помогают корректировать удары по тылу.

Оказалось, что с Лукашенко не в губы нужно целоваться, как с Брежневым, а предупреждать о массированном дроновом ударе по инфраструктуре.

Вот теперь и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для отражения возможного нападения с территории Беларуси Украине необходимо формировать новые бригады. Наш "Барс" говорит, что противник адаптирует свои планы и в этом году может создать новые дивизии и пять бригад.

"Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь", – подчеркнул Сырский.

Короче, истории об экологической сгущенке и нам не нужны границы, потому что мы такие братья, что просто до оскомины – завершаются одинаково. Вооружаешься до зубов и показываешь, откуда готовилось нападение. А то и эти заявят, что где-то там их земля, и мы куда-то не готовы.

И так, здесь стоит напомнить, как под визит Лукашенко в Житомир наше Минобороны разогнало воинскую часть А0229 – это танковый батальон Десантно-Штурмовых войск, который был расположен в районе Овруча Житомирской области.

Только в 2023 году наши руководители признали, что была такая директива от 13.09.2019.

Помню, что депутат Арьев говорил, что это была единственная серьезная военная часть, расположенная неподалеку от трассы, по которой в феврале 2022 шли оккупанты.