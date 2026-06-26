Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Дяковцы" пограничники разоблачили жителя Запорожской области, который собирался выехать в Румынию, используя поддельные документы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На проверку документов 31-летний мужчина предоставил свидетельства о рождении детей, якобы выданных в Германии. Однако во время проверки он не смог предоставить никаких дополнительных доказательств существования детей, в том числе фотографий или других документов, путался в своих объяснениях, а затем признался, что приобрел фальшивые документы у неизвестного за 3000 долларов.

Углубленная проверка подтвердила признаки подделки – бланки не соответствовали официальным образцам, а текст был нанесен поверх отпечатков печатей.

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции. По факту использования поддельных документов пограничники направили уведомление об обнаружении признаков правонарушения по ст. 358 УК Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.