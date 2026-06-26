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26 червня 2026, 10:51

Небезпечна розвага в Яремче: підлітки стрибають із 20-метрового мосту в річку Прут

26 червня 2026, 10:51
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Скриншот із відео
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У місті Яремче на Івано-Франківщині підлітки практикують небезпечні стрибки з мосту висотою близько 20 метрів у річку Прут

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Такі екстремальні розваги викликають занепокоєння у місцевих жителів та правоохоронців через високий ризик для життя та здоров'я.

Стрибки відбуваються у бурхливій гірській річці, що додатково ускладнює умови та підвищує ймовірність травмування.

Місцева влада закликає молодь утриматися від небезпечних розваг та не наражати себе на ризик, а батьків – звернути увагу на поведінку дітей.

Нагадаємо,на Прикарпатті у річці Дністер знайшли тіло 17-річної дівчини. Вона 23 червня о 19:00 пішла з друзями на річку й не повернулася додому. Востаннє вона виходила на зв'язок 24 червня орієнтовно о 2:00.

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