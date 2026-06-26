На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
В селе Романов Подгайцевской общины на Волыни произошла трагедия: два человека провалились в канализационный люк
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
Ицидент произошел 25 июня. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, милиционеры и медики.
В пресс-службе ГУНП в Волынской области сообщили, что от полученных травм женщина скончалась. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в Черновцах двухлетний мальчик упал в 3-метровый канализационный колодец. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью веревки спустились вниз, вытянув ребенка целым и невредимым.
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