На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Романов Подгайцевской общины на Волыни произошла трагедия: два человека провалились в канализационный люк

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Ицидент произошел 25 июня. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, милиционеры и медики.

В пресс-службе ГУНП в Волынской области сообщили, что от полученных травм женщина скончалась. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Черновцах двухлетний мальчик упал в 3-метровый канализационный колодец. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью веревки спустились вниз, вытянув ребенка целым и невредимым.