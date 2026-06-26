В некоторых СМИ и социальных сетях начался ажиотаж вокруг сообщения бывшего журналиста BBC News Дэниела Пратта о том, что президент Владимир Зеленский якобы принял решение баллотироваться на второй срок и делает ставку на политический союз с Валерием Залужным

В некоторых СМИ и социальных сетях начался ажиотаж вокруг сообщения бывшего журналиста BBC News Дэниела Пратта о том, что президент Владимир Зеленский якобы принял решение баллотироваться на второй срок и делает ставку на политический союз с Валерием Залужным

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Якобы выборы готовятся уже на осень, а Залужного убедили в целесообразности политического союза с Владимиром Зеленским, чтобы он переизбрался на второй президентский срок. Судя по тексту статьи Дэниела Пратта, его версия базируется на "информации" от украинских "инсайдеров".

Медиасоветник Валерия Залужного Оксана Тороп уже опровергла эту информацию. Да и в целом эта версия Пратта выглядит весьма сомнительной, в частности тезис о подготовке выборов осенью и их проведении в условиях военного положения. Для того чтобы состоялись даже послевоенные выборы, по оценке специалистов, требуется несколько месяцев масштабной подготовительной работы и изменения законодательства. Никаких признаков такой подготовки сейчас не наблюдается, в том числе и в деятельности рабочей группы Верховной Рады по подготовке послевоенных выборов. Чтобы выборы состоялись осенью, уже сейчас необходимо начинать организационную подготовку, а первые процедуры избирательной кампании должны стартовать уже в августе.

Рассуждения автора статьи об изменениях в Конституции Украины для проведения выборов во время военного положения также выглядят странными. И сам Дэниел Пратт, и, вероятно, его "источники" не знают, что во время военного положения нельзя вносить изменения в Конституцию Украины.

Единственный тезис из статьи Дэниела Пратта, который, скорее всего, соответствует действительности, – о решении Зеленского баллотироваться на второй срок. Я слышал об этом ещё в прошлом году. А сейчас, после смены руководства Офиса президента Украины, такая установка, вероятно, снова стала актуальной.

В чем смысл такого "вброса" о якобы политическом союзе между Зеленским и Залужным и о выборах осенью?

Судя по содержанию этого "сообщения", прежде всего оно направлено против Валерия Залужного. Нужно представить его слабой политической фигурой, убедить потенциальных сторонников Залужного (а их в Украине довольно много) в том, что он не пойдет на президентские выборы. А это необходимо для нейтрализации и дискредитации единственного реального конкурента Владимира Зеленского на президентских выборах. Большинство тех украинцев, которые готовы поддержать Залужного, особенно во втором туре президентских выборов, хотят смены президента Украины. И ставка делается на то, чтобы разочаровать этих избирателей, представить Залужного как потенциального союзника Зеленского, а параллельно сформировать представление о безальтернативности второго президентства Владимира Зеленского.

Во-вторых, это очередное провоцирование электорального фальстарта для некоторых политических сил и потенциальных кандидатов в Президенты. За последние полтора года это происходило уже несколько раз.

И напоследок немного конспирологии. В статье Дэниела Пратта упоминаются разные украинские политики, но нет ни одного упоминания о Кирилле Буданове, хотя украинские комментаторы регулярно включают его в различные электоральные расклады. И почему же автор статьи совсем "забыл" о Буданове?

Что касается Валерия Залужного, то очень заметно, что он, как посол Украины, сохраняет политический нейтралитет. Я не знаю, пойдет ли он на президентские выборы, но то, что он избегает втягивания в открытую политическую борьбу в условиях войны, является проявлением ответственной гражданской позиции. Нам сначала нужно выстоять в войне против России, а уже потом думать о реализации политических амбиций.