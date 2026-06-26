Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Chery Tiggo во время обгона не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В салоне авто, кроме 22-летнего водителя, находились две его сестры 18 и 26 лет и двое детей – 6 лет и почти 2 лет. Все пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Водителя проверят на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 25 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и служебное авто полиции. Пострадали три человека: двое полицейских и 45-летний мужчина.