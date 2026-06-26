Фото: полиция

ДТП произошло 25 июня около 13:15 на трассе Киев – Ковель – Ягодин в Варасском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между селами Сошники и Ромейки столкнулись грузовик и служебный автомобиль полиции.

В результате ДТП травмы получили двое полицейских и 45-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Движение на этом участке дороги было временно усложнено. Автомобиль полиции сгорел дотла.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП будет назначена служебная проверка.

Напомним, утром 24 июня в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.