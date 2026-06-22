В Киеве разоблачили дельца, который хранил "дурман" на миллионы гривен

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который занимался сбытом наркотиков и психотропов из-за почтаматов

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Действия мужчины квалифицированы как незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Мужчину задержали возле почтового автомата с пакетом, содержащим психотропное вещество "Альфа-PVP" общим весом 250 г, расфасованным для покупателей, а также с пакетами-зип-мешками с каннабисом весом 250 г.

В его квартире обнаружили и изъяли пакеты с каннабисом, психотропным веществом Мефедрон, МДМА, пакеты с псилоцибиновыми грибами, а также упаковки со стероидными препаратами, которые спортсмены используют для быстрого наращивания мышц и медицинскими средствами, которые должны продаваться исключительно по рецепту врача.

В общей сложности у него изъяли около 6 кг запрещенных веществ стоимостью 6 млн грн. Все они направлены на экспертизу.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также изъят автомобиль Range Rover, которым пользовался подозреваемый.

Напомним, что суд признал жителя Бериславского района виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств.