В Киеве разоблачили дельца, который хранил "дурман" на миллионы гривен
Правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который занимался сбытом наркотиков и психотропов из-за почтаматов
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .
Действия мужчины квалифицированы как незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Мужчину задержали возле почтового автомата с пакетом, содержащим психотропное вещество "Альфа-PVP" общим весом 250 г, расфасованным для покупателей, а также с пакетами-зип-мешками с каннабисом весом 250 г.
В его квартире обнаружили и изъяли пакеты с каннабисом, психотропным веществом Мефедрон, МДМА, пакеты с псилоцибиновыми грибами, а также упаковки со стероидными препаратами, которые спортсмены используют для быстрого наращивания мышц и медицинскими средствами, которые должны продаваться исключительно по рецепту врача.
В общей сложности у него изъяли около 6 кг запрещенных веществ стоимостью 6 млн грн. Все они направлены на экспертизу.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также изъят автомобиль Range Rover, которым пользовался подозреваемый.
Напомним, что суд признал жителя Бериславского района виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств.