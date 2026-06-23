На Прикарпатье устроили "свадьбу" для ухилянцев
В Прикарпатье разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Организовала схему женщина, предлагавшая фиктивный брак
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Уроженка Донецкой области размещала в социальных сетях объявления о возможности заключения брака с мужчинами, которые хотели уехать за границу. Она говорила, что имеет инвалидность второй группы, и может предложить женитьбу.
Житель Надворнянского района отозвался. Мужчина прибыл в Ивано-Франковск, где они заключили брак по процедуре "брак за сутки".
"Через неделю женщина вернулась, чтобы забрать новоиспеченного мужчину и вместе отправиться в направлении государственной границы. Однако реализовать замысел не удалось - полицейские задержали пару во время движения в поселке Ланчин", - рассказали в полиции.
Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.