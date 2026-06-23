На Прикарпатті влаштували "весілля" для ухилянтів

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На Прикарпатті викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організувала схему жіннка, яка пропонувала фіктивний шлюб

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Уродженка Донецької області розміщувала у соціальних мережах оголошення про можливість укладення шлюбу з чоловіками, які хотіли виїхати за кордон. Вона говорила, що має інвалідність другої групи, і може запропонувати одруження.

Житель Надвірнянського району відгукнувся. Чоловік прибув до Івано-Франківська, де вони уклали шлюб за процедурою "шлюб за добу".

"Через тиждень жінка повернулася, щоб забрати новоспеченого чоловіка та разом вирушити у напрямку державного кордону. Однак реалізувати задум не вдалося — поліцейські затримали пару під час руху у селищі Ланчин", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.