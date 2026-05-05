На Прикарпатье в огне погиб пенсионер

На Прикарпатье произошел пожар. К сожалению, погиб человек

В Калуше загорелась сухая трава. Во время тушения пламени спасатели обнаружили мертвым 77-летнего пенсионера. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Всего за последние сутки в разных регионах Украины произошло 207 пожаров на площади почти 73 тысяч гектаров. Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

