В Хмельницком 4 мая в парке имени М. Чекмана 11-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы во время езды на электросамокате

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, произошедшее 4 мая 2026 года в парке им. М. Чекмана в областном центре.

Предварительно установили, что 11-летний мальчик, управляя электросамокатом, двигаясь по велосипедной дорожке, не справился с управлением и упал.

В результате полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Окружной прокуратурой города Хмельницкого начато досудебное расследование по факту нарушения действующих на транспорте правил, повлекших гибель ребенка (ст. 291 УК Украины).

