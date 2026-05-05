В Хмельницком из-за падения с электросамоката погиб 11-летний мальчик
В Хмельницком 4 мая в парке имени М. Чекмана 11-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы во время езды на электросамокате
Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, произошедшее 4 мая 2026 года в парке им. М. Чекмана в областном центре.
Предварительно установили, что 11-летний мальчик, управляя электросамокатом, двигаясь по велосипедной дорожке, не справился с управлением и упал.
В результате полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения.
Окружной прокуратурой города Хмельницкого начато досудебное расследование по факту нарушения действующих на транспорте правил, повлекших гибель ребенка (ст. 291 УК Украины).
