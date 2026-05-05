В Краматорске Донецкой области российская армия 5 мая нанесла авиаудара по центру города, продолжается спасательная операция

Об этом сообщил Владимир Зеленский в телеграммах, передает RegioNews .

По словам президента, российские войска ударили авиабомбами по центральной части города - по месту скопления людей.

По состоянию на данный момент по меньшей мере 5 человек погибли, еще 5 получили ранения

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, что российская армия 5 мая нанесла удар по Малоданиловской общине в пригороде Харькова.