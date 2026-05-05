Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В апреле в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило сообщение о пожаре на кладбище в городе Змиев – горела могила военнослужащего.

На место происшествия выезжали правоохранители, которые в ходе проведения первоочередных мероприятий установили лицо, причастное к правонарушению. Ею оказалась 45-летняя жительница города.

Полицейские выяснили, что женщина находясь на территории кладбища хотела завладеть предметами, размещенными на могиле военного. Для этого она повреждала пластиковые крепления игрушек путем поджога. В результате ее действий загорелись погребальные венки и деревянный крест.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

