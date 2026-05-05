На Прикарпатті у вогні загинув пенсіонер

Фото: ДСНС

На Прикарпатті сталась пожежа. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Калуші загорілась суха трава. Під час гасіння полумʼя рятувальники знайшли мертвим 77-річного пенсіонера. Правоохоронці будуть встановлювати обставини трагедії.

Загалом за останню добу в різних регіонах України сталось 207 пожеж на площі майже 73 тисячі гектарів. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив площу в 700 кв. метрів.