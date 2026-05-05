На Полтавщине мужчина погиб в собственном доме

В Полтавской области произошел пожар в частном доме. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

4 мая около 13 часов поступило сообщение от спасателей о пожаре в частном доме в селе Климовка Ланновской общины. Во время тушения пламени спасатели обнаружили 58-летнего мужчину без признаков жизни. Точную причину его смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

"По данному факту следственным подразделением полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

